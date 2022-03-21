«Социально опасна»: Макеева рассказала, что Малькова вывезла детей в США нелегально

Накануне Светлана Малькова переехала в США. Многодетная мама с тремя детьми остановилась в Майами, а позже собирается перебраться в Сиэтл, где планирует выйти замуж и открыть художественную школу. Обо всем этом художница рассказала в своем телеграм-канале.

Анастасия Макеева тем временем утверждает, что Светлана нелегально вывезла детей из Словении по просроченным документам, а сама пересекла границу по туристической визе.

«Детей вывезла против их воли, сорвала с учебы, без денег, без знания языка, без работы, без документов, без крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали ей на еду детям. Она поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает своим поступкам отчет», — написала Макеева в своей соцсети.

Напомним, в Словении Светлана Малькова прожила почти 8 лет. К переезду в США подготовилась буквально за пять месяцев.

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