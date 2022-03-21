«Внутри тебя развивается жизнь»: беременная Тодоренко впервые заговорила про свое интересное положение

Телеведущая долго скрывала, что ждет ребенка, притом что срок у нее уже большой.

Регина Тодоренко официально подтвердила, что беременна. Хоть поклонники и знали это, но комментарии от телеведущей о ее положении по сей день отсутствовали.

После своего появления на «Маске» в красноречивом наряде звезда призналась, что ждет второго ребенка. Появление на свет малыша ожидается в мае-июне.

Сейчас артистка тщательно заботится о себе и своем здоровье ради крохи. Впервые в Сети Тодоренко заговорила о своем интересном положении. Ради хорошего самочувствия она до пор ходит на плавание, и вот почему:

«Для беременных вода – это возможность восстановиться. В воде ты остаешься один на один со своими проблемами, задачами, мыслями. Сначала даже есть ощущение, что задыхаешься. А потом наконец-то вспоминаешь, что внутри тебя развивается жизнь. Жизнь, которую ты просто обязана сберечь».

Напомним, что это вторая беременность звезды. Три года назад она подарила мужу первенца Майкла.

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