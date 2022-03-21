Еле влезла в кадр: Каролина Севастьянова подчеркнула пышные формы топом с глубоким вырезом

Гимнастка перед походом на вечеринку позаботилась о селфи.

26-летняя звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова в конце февраля вернулась в Россию из Монако, где проживала последние годы. На ее решение повлияли санкции, введенные в отношении нашей страны из-за спецоперации на Украине.

Спустя несколько недель пребывания в столице Севастьянова уже успела соскучиться по морю и солнцу. И чтобы развеяться, в минувшие выходные красотка впервые вышла в свет. Вместе с подругами она повеселилась в ресторане.

Перед тем, как отправиться на тусовку, Севастьянова долго собиралась и прихорашивалась. Не забыла звезда и про селфи. Она продемонстрировала красивое декольте в топе с вырезом v-nek, подчеркивающее пышные формы Севастьяновой.

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