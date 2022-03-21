Волочковой и не снилось: Николаева похвасталась домом с конюшнями и СПА, который построил Вдовин

Накануне ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева показала новый загородный дом. Его строительством занимался муж телезвезды Игорь Вдовин, который ранее состоял в отношениях с Анастасией Волочковой. Кстати, дочь балерины Ариадна пару лет назад съехала от родной мамы и теперь живет с отцом и мачехой.

«Муж построил загородный дом. Тут есть конюшни, СПА, ферма…» — рассказала Николаева в своих соцсетях.

Стоит отметить, что Елена Николаева — поклонница верховой езды, поэтому любящий муж сделал все так, чтобы угодить молодой жене.

В декабре прошлого года 35-летняя Николаева родила первенца, сына Александра.

Напомним, с Анастасией Волочковой Игорь Вдовин не вступал в официальный брак. В 2007-м пара устроила шикарную свадьбу, но штампы в паспорте по настоянию балерины не ставила.

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