«ББ – бывшие бузовские»: Киркоров и Батрутдинов чуть не подрались из-за Давы

Звездные судьи вступили в перепалку на глазах у всех.

На шоу «Маска» — новое разоблачение. В шестом выпуске проект покинула Наталья Подольская, скрывавшаяся все это время в костюме Осьминога. Причем, это не было сюрпризом для членов жюри – они единогласно назвали имя певицы перед тем, как она сняла маску.

А вот другой участник шоу, Козерог, вызывает жаркие споры по поводу своей личности. Филипп Киркоров уверен, что там Никита Пресняков. Но коллега артиста по судейскому креслу Тимур Батрутдинов предположил, что это кто-то из блогеров. И Киркоров согласился, что это может быть Давид Манукян, известный как Дава, с которым он пел дуэтом.

«Нет, не споет так Дава, не споет!», — отбросил версию Киркорова Батрутдинов. За что тут же поплатился – Киркоров кинулся на него, чтобы защитить своего фаворита.

«Дава споет! Не спорь со мной по поводу Давы, не надо спорить со мной по поводу Давы!», — отреагировал гневно Киркоров.

Но Батрутдинов не смолчал: «Поспорю! Ты с бывшими бузовскими разговариваешь. ББ – бывшие бузовские, мы знаем, как мы поем». Шоумен умело перевел накаленную остановку в шутку, вспомнив, что он тоже крутил роман с экс-пассией Давы, певицей Ольгой Бузовой. И все выдохнули – драки за Даву удалось избежать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!