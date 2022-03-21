«Стройна, как лань»: исхудавшая Степаненко удивила поклонников своим преображением

Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке 32 года. В 2018-м они начали бракоразводный процесс, который не закончен до сих пор. Экс-супруги никак не могут поделить нажитое за три десятка лет имущество.

Пока Евгений Ваганович нянчит маленького сына Вагана от Татьяный Брухуновой, 65-летняя Елена Степаненко продолжает удивлять фанатов. Она похудела на 46 кг. А вот что касается кардинальных мер, таких как, например, пластические операции, то юмористка утверждает, что ничего подобного не делала.

В новом образе Елена Степаненко недавно появилась в одном из YouTube-шоу, посмотрев которое, фанаты буквально засыпали ее комментариями.

«Стройна, как лань! Как изменилась! Вау, красотка» — писали пользователи Сети.

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