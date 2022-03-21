«Надо выяснить, при каких условиях»: может ли тяжелобольной Борис Моисеев вернуть жилье, которым завладел его подчиненный

Оказывается, уже два года артист не является хозяином своей 120-метровой квартиры стоимостью 100 млн рублей.

Свое единственное жилье в Москве тяжелобольной Борис Моисеев два года назад переписал на директора Сергея Гороха. Трехкомнатные апартаменты с видом на Кремль площадью 120 метров сейчас стоят 100 миллионов рублей.

Еще до болезни исполнитель хитов «Голубая луна» и «Лучший из мужчин» говорил, что у него только один наследник – родной брат Маркс Толчак. Но на днях журналисты НТВ в программе «Ты не поверишь!» выяснили, что квартира ему не достанется. Более того, сам Моисеев в ней уже не хозяин. Как так вышло, пока неясно – Моисеев ни с кем не общается, а его директор отказался комментировать, как недвижимость стала его собственностью.

Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, возможно ли родственникам Моисеева вернуть недвижимость, и как это сделать.

«Любая сделка оспорима, даже дарственная, купли-продажи и так далее, — подчеркнул юрист. И объяснил: «Надо связаться с певцом, поговорить с ним напрямую и выяснить, при каких условиях он отдал свою квартиру. Понимал ли Моисеев последствия сделки или совершал ее в состоянии измененного сознания, влиял ли как-то на него его директор, или жилье было переписано добровольно».

Если Моисеев принимал решение, последствия которого не вполне осознавал, это называется в практике пороком воли. И доказать сей факт можно при помощи психиатрических экспертиз. Музыкант, напомним, перенес два инсульта.

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