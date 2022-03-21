«Мы с Димой»: расхристанная Волочкова присела к бойфренду на колени среди бочек в ресторане

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова как в омут с головой, погрузилась в новые отношения. Ее нынешний избранник более чем на 20 лет младше нее, но паре это не мешает наслаждаться общением и проводить вместе досуг.

Накануне Волочкова отправилась с бойфрендом по имени Дмитрий в свой любимый ресторан. Она нарядилась в маленькое розовое платье, декольте которого сползло и явило миру черное нижнее белье. Расхристанная балерина расположилась на коленях у возлюбленного, даже не поправив одежду.

«Мы с Димой в любимом грузинском ресторане «Амбар13», — подписала фото балерина.

Снимок балерина и ее избранник сделали среди бочек и бутылей с вином. И Волочкова тут же поделилась им с подписчиками в микроблоге.

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