«Я еще запрыгаю и завращаюсь»: Рудковская ответила недоброжелателям, которые не видят в ней фигуристку

Яна Рудковская в очередной раз подверглась хейту. Ранее в своих соцсетях 47-летняя блондинка опубликовала кадры, на которых лихо катается на коньках. Продюсер не просто скользила по льду, она выполняла различные упражнения, в то числе приседала на одной ноге. Кадры не прошли мимо злопыхателей, на что Яна подготовила им ответ.

«Подождите, я еще запрыгаю и завращаюсь. Все занимаются фитнесом, а я буду фигурным катанием», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Напомним, Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Старший сын блондинки и спортсмена Саша Плющенко также занимается фигурным катанием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.