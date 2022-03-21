«Где хваленый гуманизм? Лжецы!»: Валерия защитила паралимпийцев, которых не допустили к турниру в Пекине

Для спортсменов организовали специальные игры в Ханты-Мансийске, где певица отметилась в качестве приглашенного гостя.

Накануне в Ханты-Мансийске прошла церемония закрытия Открытых всероссийских зимних игр паралимпийцев. В них принимали участие атлеты из России и Белоруссии, которых не допустили к Паралимпиаде в Китае. Компанию соревнующимся составили и спортсмены из Казахстана.

На церемонии выступила певица Валерия, которая поделилась своим мнением о произошедшем в своем телеграм-канале.

«Я пела сегодня для наших героев, спортсменов, которые, несмотря ни на какие трудности, не теряют желания жить и побеждать, восхищают силой духа и стойкостью. Молодые, прекрасные, с горящими глазами, любящие спорт и, конечно, нашу великую Родину. То, что им было отказано в выступлении на паралимпийских играх в Пекине, возмущает до глубины души. Где их хваленый гуманизм и толерантность? Лжецы», — написала Валерия.

Также артистка поблагодарила тех, кто способствовал проведению этого праздника спорта.

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