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«Уровень адреналина заряжен»: покинувший Москву внук Пугачевой рассказал, чем занимается

Музыкант Никита Пресняков улетел из столицы вместе с женой.

«Уровень адреналина заряжен»: покинувший Москву внук Пугачевой рассказал, чем занимается
Алла Пугачева и Никита Пресняков. Фото: соцсети

В середине марта старший внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков сообщил, что покидает Москву. Артист вместе с женой и друзьями отправился в Сочи, и об этой поездке он мечтал давно.

Пресняков ежедневно катается на сноуборде, причем, не только по проверенным трассам, но и практикует фрирайд. Оттого его настроение и самочувствие с каждым днем улучшаются все больше.

«Пару часов назад прокачал свой уровень воздуха! Уровень адреналина заряжен на неделю вперед!», — написал артист.

Никита Пресняков. Фото: соцсети

Кстати, известие о том, что Никита Пресняков уехал из Москвы, переполошило многих поклонников. Некоторые посчитали, что внук вслед за бабушкой направляется в Израиль.

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