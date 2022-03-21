Собственником не является: тяжелобольной Борис Моисеев лишился 120-метровой квартиры в центре Москвы

Артист ни с кем не выходит на связь, родные бьют тревогу.

Перенесший два инсульта Борис Моисеев недавно отметил 68-летие. Последнее время музыкант ведет затворнический образ жизни, не появляется на публике и ни с кем не общается. Родной брат артиста Маркс Толкач, живущий в Канаде, забил тревогу: дозвониться до родственника не может.

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Маркс Толкач пожаловался, что имущество звездного брата исчезает бесследно. И винит в этом его директора Сергея Гороха.

«У Бориса были картины, сувениры, антиквариат. Но как я слышал, Горох все это распродал. Дома у Бориса уже ничего нет», — высказался Толкач в программе.

Более того, оказалось, что и самой квартиры у Моисеева больше нет. С 2020 года 120-метровые апартаменты в центре Москвы принадлежат не кому иному, а именно директору Моисеева, Сергею Гороху. По выписке из ЕГРН, именно он уже второй год является их законным владельцем.

Как так вышло, пыталась выяснить «Комсомольская правда». Но Сергей Горох отказался комментировать происхождение свое роскошного имущества.

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