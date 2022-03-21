«Никого не напоминает?»: экс-звезда «Холостяка» Барбара Пино сравнила героя нынешнего сезона с аферистом из Tinder

В новом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ – сразу два героя – подмосковный фермер-коневод Александр Гранков и казахстанский бизнесмен Димаш Адилет. Проект смотрят не только простые зрители, но и звезды прошлых сезонов. Так, победительница предпоследнего «Холостяка», мулатка Барбара Пино, нашла нелестное сравнение брюнету из Казахстана.

Барбара после просмотра нового выпуска задалась вопросами в своем микроблоге относительно Димаша Адилета. «Никого не напоминает?», — написала красотка и сравнила снимки бизнесмена и нашумевшего афериста из Tinder Шимона Хаюта. Последний влюблял в себя женщин в Сети и выманивал у них деньги, представляясь состоятельным наследником.

«У него случайно нет никаких врагов?», — спросила девушка про Димаша.

Напомним, Барбара Пино принимала участие в «Холостяке» в 2020 году и смогла завоевать сердце Антона Криворотова, звездного дантиста. Но союз продлился недолго, и до свадьбы дело так и не дошло. Впрочем, как и у остальных когда-либо участвовавших звезд.

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