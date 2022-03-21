Повод для гордости: Наталья Рудова в крошечном топе и мини-шортах покрасовалась перед зеркалом

Звезда кино Наталья Рудова стала героиней нового сезона шоу «Звезды в Африке». Несколько недель актриса прожила в Лимпопо, где проходили съемки реалити, голодала и похудела еще заметнее.

Актриса у себя в микроблоге ежедневно следит за своей формой, начиная день с самолюбования в зеркале. На этот раз она позировала себе в крошечном топе и мини-шортиках, наслаждаясь отражением.

Пышный бюст, тонкая талия и рельефный пресс, очевидно, давно стали для нее поводом для гордости.

К тому же, за время телепроекта Рудова потеряла как минимум один размер. Ведь голодать Наталье пришлось по-настоящему.

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