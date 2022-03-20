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«К концу сезона запланировано»: беременная Тодоренко рассекретила дату родов на шоу «Маска»

Второй ребенок Регины Тодоренко и Влада Топалова появится на свет в конце апреля.

«К концу сезона запланировано»: беременная Тодоренко рассекретила дату родов на шоу «Маска»
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко во время шестого выпуска проекта НТВ решилась официально объявить о второй беременности.

Она появилась в эфире в платье, подчеркнувшим ее формы. А на протяжении всей программы «Маска» в разговоре то и дело возникала темы беременности Регины Тодоренко.

После выступления Пончика Филипп Киркоров начал было спорить с Региной Тодоренко.

«Не надо спорить с беременной», — строго сказала Тодоренко Киркорову.

«Только не роди тут!» — заметил Киркоров.

В ответ Регина Тодоренко заявила, что пока рановато.

«Это к концу сезона запланировано», — объявила Регина Тодоренко примерную дату родов.

«На мой день рождения? На финал?» — удивился Филипп Киркоров.

Напомним, 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Поп-король решил с размахом отпраздновать свой юбилей праздничными концертами.

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