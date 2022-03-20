«К концу сезона запланировано»: беременная Тодоренко рассекретила дату родов на шоу «Маска»

Член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко во время шестого выпуска проекта НТВ решилась официально объявить о второй беременности.
Она появилась в эфире в платье, подчеркнувшим ее формы. А на протяжении всей программы «Маска» в разговоре то и дело возникала темы беременности Регины Тодоренко.
После выступления Пончика Филипп Киркоров начал было спорить с Региной Тодоренко.
«Не надо спорить с беременной», — строго сказала Тодоренко Киркорову.
«Только не роди тут!» — заметил Киркоров.
В ответ Регина Тодоренко заявила, что пока рановато.
«Это к концу сезона запланировано», — объявила Регина Тодоренко примерную дату родов.
«На мой день рождения? На финал?» — удивился Филипп Киркоров.
Напомним, 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Поп-король решил с размахом отпраздновать свой юбилей праздничными концертами.
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