Стали известны имена победителей шоу «Танцы со звездами»

В это воскресенье, 20 марта, на телеканале «Россия 1» вышел в эфир финальный выпуск очередного сезона шоу «Танцы со звездами».

В тройку финалистов вошли Александра Ревенко и Денис Тагинцев, Анатолий Белый и Инна Свечникова, Мария Миронова и Евгений Папунаишвили.

На протяжении всего сезона именно эти три пары получали высокие оценки жюри. А в финальном выпуске артист балета Николай Цискаридзе обратил внимание на то, как за время участия в проекте изменилась Александра Ревенко.

«Вы сделали не просто колоссальные успехи… Вы пришли человеком, который достаточно сложно двигался, практически как иноходец. Денису стоило неимоверного труда как педагогу заставить вас понять, что есть пластика. В сегодняшнем номере вы начали с того, что у вас было соло. И чувствовали себя как Гагарин в космосе», — отметил Николай Цискаридзе.

Его слова стали пророческими. Именно Александра Ревенко и Денис Тагинцев одержали победу в шоу «Танцы со звездами».

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