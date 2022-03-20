«Неважно как, где и с кем»: дочь Константина Меладзе высказалась об отношениях отца и Веры Брежневой

Дочь известного продюсера и композитора Константина Меладзе Лия Меладзе после развода родителей продолжила общение со звездным отцом. Лия называет его самым добрым, мудрым и щедрым папой.

А вот с молодой мачехой Верой Брежневой Лия Меладзе поддерживать отношения сразу отказалась – из солидарности с мамой, первой женой Константина Меладзе Яной Сумм.

Лия Меладзе не раз рассказывала, что с возлюбленной отца, певицей Верой Брежневой, ее ничего не связывает. Для нее важно, чтобы папа просто был счастлив. А с Верой, или другой женщиной – это неважно.

«Я просто очень рада, что папа рад. Мне абсолютно неважно как, где, с кем. Жизнь — она для того, чтобы радоваться. Если он счастлив — это все, о чем я могу мечтать», — сказала Лия Меладзе в эфире передачи «ЖВЛ».

Напомним, Лия Меладзе является участницей украинской версии шоу «Голос». Она с успехом прошла «слепые» прослушивания и выбрала команду Надежды Ерофеевой.

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