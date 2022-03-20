«Оказалась очередным неформатом»: мама покойной Началовой считает, что ее дочери незаслуженно отказывали в эфирах

Мама певицы Юлии Началовой Таисия Началова делает все для того, чтобы поклонники не забывали ее талантливую дочку.

Таисия Началова поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено одно из выступления Юлии Началовой на ТВ. В кадре ныне покойная вокалистка поет весеннюю песню, музыку к которой написал ее отец Виктор Началов.

«Слушай — это поет подснежник. Слушай, ландыш подхватит нежно.

Слушай, песня цветов безбрежна,

Они о весне поют,

Когда ее очень ждут», — поет Юлия Началова.

Таисия Началова дала понять, что она считает, что ее дочь могла бы быть гораздо популярнее, если бы песни в исполнении Юлии звучали в эфирах радиостанций и на ТВ.

«Я очень люблю эту песню Юли. Чистая, добрая, музыкальная, но которая оказалась очередным «неформатом» для радиостанций и некоторых ТВ-каналов. Музыка Виктора Началова, слова Симона Осиашвили», — написала под видео Таисия Началова.

Напомним, на днях исполнилось три года со дня смерти Юлии Началовой. Популярная вокалистка скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

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