«Был уверен, что я затопаю ножками»: Ольга Бузова удивила Михаила Галустяна, который считал ее неженкой

Исполнительница Ольга Бузова поразила своего соведущего Михаила Галустяна.

Во время съемок в Африке знаменитости на некоторое время остались без воды. Михаил Галустян был уверен, что Ольга Бузова будет нервничать и сорвет съемки. Потому что без воды невозможно ни кофе выпить, ни умыться.

«В тот день у нас стоял выезд в 4.30. И это при том, что я легла в 11, и то только потому, что после мотора сразу пошла спать без ужина. И вот в 2.30 ко мне уже пришли девочки-гримеры, и тут я понимаю, что никакой воды нет. У меня стояла половина литровой бутылочки питьевой воды. Этого мне хватило, чтобы умыться, почистить зубы и насколько возможно привести в порядок тело. И вот я сажусь на грим, а в четыре утра звонит Миша: «Алло, Оль, воды нет…», – вспомнила Бузова.

Михаил Галустян был уверен, что его соведущая не поедет на съемки.

«Алло, Оль, воды нет…» — «Да, привет, я знаю». — «Только не говори, что ты встала». – «В смысле? Я уже готова, через полчаса выезжаем». – «Как? Как?! Ты же девочка, ты должна была сказать: «Я никуда не поеду, где вода, где массаж ног с утра, массаж лица, что за условия!». Миша был уверен, что я затопаю ножками, закапризничаю. Но я профессионал и никогда не срываю съемки и не подвожу команду», – отметила Бузова в беседе с 7days.

Напомним, ранее Ольга Бузова по ошибке учредила новый весенний праздник.

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