Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала второго ребенка от Джейсона Стейтема

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема – Роузи Хантингтон-Уайтли – разместила в личном микроблоге фотографии своей дочери Изабеллы.

Отметим, что в этом году второго февраля у модели и актера родилась малышка. Она стала вторым ребенком в семье Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Звездные родители еще не показывали новорожденную малышку. И вот на днях модель решилась опубликовать снимки дочери. Правда фотографии не передали всего лица наследницы исполнителя главной роли в фильме «Перевозчик».

Возлюбленная артиста так запечатлела дочь, что видно было лишь розовую распашонку, маленькие ручки и курносый носик Изабеллы.

Также знаменитая мамочка показала спальное место новорожденной Изабеллы. Роузи Хантингтон-Уайтли выбрала для малышки кроватку в молочно-кормовых оттенках.

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли официально рассказала поклонникам о пополнении в семье. Модель уже воспитывала сына по имени Джек Оскар. Мальчик родился в 2017 году. А теперь у знаменитости появилась дочь.

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