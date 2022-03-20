Рэпер T-Fest покинул лейбл Gazgolder и уехал из России

К числу популярных российских артистов, кто отменил концерты и уехал из страны в виду политической ситуации, добавился 24-летний рэпер T-Fest (он же Кирилл Незборецкий).

19 марта артист объявил в соцсетях, что больше не является резидентом российского музыкального лейбла Gazgolder (одним из руководителей является рэпер Баста) и отменил все свои концерты в РФ. Что касается его местонахождения, то Кирилл сообщил, что уехал из страны еще до начала спецоперации на Украине.

«Я – украинец. Какова может быть моя позиция?» — написал T-Fest в ответ тем, кто ждал от него высказываний по поводу политической обстановки.

Напомним, рэпер родился в украинском городе Черновцы. В 2017 году он присоединился к творческому объединению Gazgolder по совету своего коллеги по цеху Скриптонита. На лейбле вышли три из четырех альбомов молодого артиста.

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