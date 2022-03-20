«Крыски»: Вероника Степанова осудила звезд, которые покидают родную страну

Популярный на просторах YouTube психолог Вероника Степанова, которая становилась героиней интервью Ксении Собчак, поговорила о главных лицах российского шоу-бизнеса.

Степанова осудила звезд, которые уже уехали из России на фоне последних событий в мире.

Вероника Степанова отличается экспрессивностью высказываний. Эпатажный специалист не стесняется резких выражений и заявлений. Вот и для звезд, которые уехали из России, Вероника придумала красочное прозвище. Его Степанова озвучила на своем YouTube-канале.

Вероника Степанова назвала «крысками» эмигрировавших артистов. Психолог уверена, что за границей российские звезды окажутся никому не нужны. Поэтому им захочется вернуться обратно. Степанова считает, что улетевшие звезды продолжат сотрудничать с российской сценой и в скором времени все встанет «на круги своя».

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Шепелев признался, в какой стране находится. Знаменитость отметил, что на фоне уезжающих звезд он не высказывался об эмиграции и не называл своего местоположения. Отец сына Жанны Фриске поспешил это исправить.

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