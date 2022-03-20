«Моя принцесса!»: Павел Прилучный пришел в восторг при виде дочери в балетной пачке

Актер привел наследницу на танцы и запечатлел малышку у станка.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя главной роли в сериале «Мажор» Павла Прилучного появилось фото его дочери Мии. Девочка занималась в хореографическом зале. А ее папа замер от восхищения, наблюдая за юной балериной.

Павел Прилучный после развода с актрисой Агатой Муцениеце не забывает о своих детях. На днях артист привел младшего ребенка на урок балета.

Прилучный признался, что в обычной жизни его дочь Мия шустрая и не отличается спокойствием. Однако в танцевальном классе Мия превращается в настоящую леди.

«Моя принцесса! Что может сделать из моей демонюги настоящую девушку», – отметил Павел.

Поклонники Прилучного восхитились начинающей танцовщицей:

«Красота», «Умничка Мия!», «Какая она талантливая», «Волшебная девочка», «Будущая балерина».

Напомним, ранее Павел Прилучный вместе с сыном пришел на тренировку по акробатике. Звездный папа снимал своего наследника, пока тот выполнял под руководством тренера трюки.

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