Канье Уэсту запретили выступать на «Грэмми» в этом году

Исполнитель Канье Уэст своим поведением в социальных сетях рассердил организаторов «Грэмми». Именно поэтому артист не появится на церемонии вручения музыкальной награды в этом году.

Было принято отстранить Йе (новое имя Канье Уэста), чтобы предотвратить конфликты и нестабильное поведение исполнителя на сцене. Об этом сообщил thesun.co.uk.

После развода Канье развернул настоящую борьбу с бывшей женой и ее новым возлюбленным. Бизнесвумен Ким Кардашьян вступила в романтические отношения с актером Питом Дэвидсоном. И это вывело Канье Уэста из себя.

После ряда угрожающих и оскорбляющих сообщений в адрес соперника профиль Канье в социальной сети заблокировали. Meta отправили рэпера в бан за «призывающий к насилию пост».

Дело в том, что комик Тревор Ноа пошутил над угрозами Канье Уста в адрес Пита Дэвидсона на одном из своих шоу. И это не понравилось самому Йе. Тогда Уэст написал провокационный пост.

Напомним, ранее бывшая жена Канье Уэста – Ким Кардашьян – удалила фамилию мужа из соцсетей.

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