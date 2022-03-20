«Как избавиться?»: Лопырева со сногсшибательным декольте заявила о навязчивом поклоннике

Модель спросила совет у фолловеров в телеграм-канале.

Накануне Виктория Лопырева, которая в своем телеграм-канале собрала пока чуть более 30 тысяч подписчиков, заговорила о насущном. Модель считает, что разыгрывать день за подписку, как это делают многие блогеры, – неинтересно.

Блондинка отметила, что ей нравится та аудитория, которая пришла к ней на новую платформу после блокировки в России ранее известной соцсети. Между тем у своих фолловеров Виктория спросила, как поступить в необычной ситуации.

«Как избавиться от навязчивого поклонника? Не предлагайте кардинальные методы», — написала Лопырева.

Вопрос она сопроводила снимком, на котором запечатлелась в ярком атласном платье-бандо. Фасон подчеркнул пышные формы красотки.

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