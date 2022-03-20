«Она контролирует каждый мой шаг!»: уехавшую в США Малькову разгневала выходка Макеевой

На днях Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Художница решила жить в Майами, где откроет свою художественную школу.

На эту новость отреагировала Анастасия Макеева, которая в прошлом году вышла замуж за бывшего мужа Светланы Романа Малькова. В своем телеграм-канале актриса написала гневную речь, назвав многодетную маму «продажной». Также звезда театра отметила, что отец не давал разрешение на отъезд детей.

Светлану тронула речь соперницы.

«Почему ее волнует, где я живу? Почему она не посоветовалась со мной, когда решила приобрести жилье в Турции и жить на две страны? Она контролирует каждый мой шаг и комментирует, почему?» — написала в своем телеграм-канале Малькова.

Напомним, семь лет назад Роман и Светлана Мальковы перебрались из России в Словению, а в 2020-м бизнесмен познакомился с Анастасией Макеевой, которой спустя несколько месяцев сделал предложение.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.