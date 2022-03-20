В меховой шапке и венике: Анастасия Волочкова побаловала свежими кадрами с Щелкунчиком из бани

Анастасия Волочкова порадовала своих подписчиков свежими кадрами из парной. По словам балерины в русскую баньку она сходила накануне вечером со своим другом Димой.

«Порой столько грязи, осуждений, негатива льется на меня. И самое лучшее средство очищения и избавления от этого – моя любимая, домашняя, балетная, творческая и настоящая русская баня на дровах в сочетании с ледяной купелью. Это и лучшее восстановление сил! Ну и, конечно, любовь», — написала в своем телеграме Волочкова.

На фото артистка предстала в меховой шапке, прикрывшись веником и изящно вытянув ножку. Рядом с балериной на фото можно увидеть Щелкунчика, с которым у звезды связаны особые воспоминания.

«В бане меня охраняет деревянный Щелкунчик, которого я увидела впервые в балете «Щелкунчик» в возрасте пяти лет в Мариинском театре в родном Санкт-Петербурге. В тот момент у меня в жизни появилась настоящая цель! Стать балериной», — поведала Волочкова.

Мечта знаменитости, как знаем, осуществилась.

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