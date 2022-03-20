«Мне хватало»: Серова призналась, как сбросила 5 кг после первой беременности

Мишель Серова – дочь известного певца Александра Серова недавно стала мамой во второй раз. Артистка родила сына Макара, с спустя почти месяц после его появления на свет, решила взяться на фигуру.

После рождения дочки Мии Мишель разработала свой план по похудению. Благодаря ему молодая мама сбросила пять лишним килограммов.

«Я сразу исключила мучное, сладкое. Но ела гречку на завтрак первые две недели. Потом я исключила ее и перешла на вареные яйца с сыром/авокадо. И кофе, не могу без него. Обед — рыба/птица, овощи на пару/в духовке. Ужин — йогурт и травяной чай. Мне этого хватало. И много воды! Так за месяц интенсивных тренировок и комфортного питания я похудела на 5 кг», — написала Мишель в своем телеграм-канале.

Напомним, Мишель Серова получила музыкальное образование и строит карьеру певицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.