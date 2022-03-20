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«Когда касался шайбы – его освистывали»: американский журналист — о травле Овечкина в Канаде

Как отметил Дэвид Шоальц, на россиянина идет невероятное давление во время выездных встреч.

«Когда касался шайбы – его освистывали»: американский журналист — о травле Овечкина в Канаде
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Журналист New York Times Дэвид Шоальц заявил, что на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказывается невероятное давление во время выездных матчей его команды.

Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Особенно ярко это проявилось на недавней игре в Эдмонтоне, где проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор в Канаде.

«Каждый раз, когда Овечкин касался шайбы, его громко освистывали. С 24 февраля Овечкина освистывали во время всех выездных игр. Это случилось, даже когда в Коламбусе его изображение попало в видео, посвященном бывшей звезде «Блю Джекетс» Рику Нэшу».

Дэвид Шоальц

Напомним, что Александр Овечкин на днях подвергся обструкции в Каролине, где он забил одну из шайб и решающий буллит. Зрители свистели каждый раз, когда россиянин был с шайбой.

При этом в Вашингтоне во время домашних матчей команды никто не свистит, когда Овечкин оказывается с шайбой, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Александр ОвечкинАмерикаВашингтонДэвид ШоальцКанада