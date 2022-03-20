«Если мы этого не сделаем, мы не устоим»: почему Шукшина настаивает на возрождении духовности

Мария Шукшина считает, что одновременно со спецоперацией на Украине необходимо реформировать Россию.

Мария Шукшина одной из первых поддержала спецоперацию России на Украине. Заслуженная артистка уверена, что с нацизмом необходимо бороться силовыми методами, если другие не работают.

В программе «Царьград. Главное» она сказала, что с оптимизмом смотрит на будущее России, а проводимую спецоперацию рассматривает, как борьбу добра и зла. Мария Шукшина также убеждена, что эту борьбу нужно вести и внутри страны тоже.

«Надо обязательно возрождать и возвращать духовность. Если мы этого не сделаем, мы не устоим. Это показывает и исторический опыт», — считает Мария Шукшина.

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