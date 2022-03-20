И стричь не надо! Клава Кока показала, как из хвоста сделать модную распашную челку

В стильном образе певица появилась в новом шоу.

Клава Кока появилась на съемках проекта канала «Пятница!» «ТикТок талант» с новой прической, щеголяя модной распашной челкой.

Как оказалось, звезда не стала стричь волосы, а просто сделала ее из конского хвоста, который загнула вперед и скрепила на макушке резинкой.

«Как вам с челкой?» — спросила певица своих фолловеров.

«Супер!», «Отличная идея!», «Стильно», «Клава, круто выглядишь», — похвалили артистку почитатели.

Отметим, что Клава Кока в программе «Пятницы!» будет выступать в качестве ведущей, ее напарником стал известный блогер Рома Каграманов.

В настоящий момент он пытается освоить вместе с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным новую для себя интернет-площадку в «Телеграме», создав общий чат «Массонская ложечка».

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