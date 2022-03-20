«Не надо запрещать возвращаться домой»: Омаров призвал фолловеров быть терпимее по отношению к уехавшим звездам

С того момента, как Россия начала спецоперацию на Украине, за границу уехали многие отечественные представители шоу-бизнеса. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и ряд других медиаперсон.

Хотя все они в практически в один голос утверждают, что отправились в отпуск и скоро вернуться, некоторые пользователи Сети не верят таким оправданиям и даже высказываются о том, чтобы уехавшие не возвращались на родину.

Курбан Омаров призвал своих фанатов в телеграм-канале быть терпимее.

«Я понимаю, почему вы так делаете: ситуация действительно не самая простая, мы не роботы. Но не надо ни от кого отписываться, не надо запрещать возвращаться домой, не надо вообще испытывать каких-либо сильных эмоций. Вы просто для себя отмечаете эту информацию, откладываете в голове и дальше продолжаете изучать ситуацию», — высказался Омаров.

Напомним, ранее Курбан Омаров потроллил Ксению Собчак, которая говорит о любви к России, находясь при этом в Израиле.

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