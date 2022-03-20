«Чтобы построить детскую, нужно освоить спальню»: Савельева и Сафонов задумались о втором ребенке

Певица Саша Савельева и ее муж актер Кирилл Сафонов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признались, что мечтают о втором общем ребенке.
«Чтобы построить вторую детскую, нужно сначала хорошо освоить спальню. Простите, что говорю такие взрослые вещи для вас, но всему свое время».
По словам Саши Савельевой, вместе с мужем они любят играть в большой теннис. «На корте мы можем насладиться друг другом. Можем насладиться игрой. Что касается второго ребенка, то это как бог даст», — заявила Саша Савельева.
Напомним, что Саша Савельева три года назад родила сына Леона от Кирилла Сафонова. У актера также есть взрослая дочь от предыдущих отношений.
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