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«Чтобы построить детскую, нужно освоить спальню»: Савельева и Сафонов задумались о втором ребенке

Звезды не исключают, что скоро их семья станет еще больше.

«Чтобы построить детскую, нужно освоить спальню»: Савельева и Сафонов задумались о втором ребенке
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: Global Look Press

Певица Саша Савельева и ее муж актер Кирилл Сафонов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признались, что мечтают о втором общем ребенке.

Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов. Фото: Global Look Press

«Чтобы построить вторую детскую, нужно сначала хорошо освоить спальню. Простите, что говорю такие взрослые вещи для вас, но всему свое время».

Кирилл Сафонов

По словам Саши Савельевой, вместе с мужем они любят играть в большой теннис. «На корте мы можем насладиться друг другом. Можем насладиться игрой. Что касается второго ребенка, то это как бог даст», — заявила Саша Савельева.

Напомним, что Саша Савельева три года назад родила сына Леона от Кирилла Сафонова. У актера также есть взрослая дочь от предыдущих отношений.

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