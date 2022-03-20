«Другого мнения у меня нет»: брат Моисеева обвинил во всех грехах директора артиста

Брат Бориса Моисеева, который перенес несколько инсультов, Маркс Толкач считает, что артиста хотят отправить на тот свет.

По словам Толкача, директор Моисеева Сергей Горох делает все возможное, чтобы

«Надо было исключить из его рациона алкоголь, убрать курево, а он, пожалуйста, через какое-то время получает очередной инсульт. Потихоньку его отправляют на тот свет. Другого мнения у меня нет», — заявил Толкач в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ.

В то же время врач Моисеева утверждает, что артист после все произошедшего хорошо себя чувствует.

Напомним, первый инсульт у Бориса Моисеева случился в 2010 году. В 2015-м он ушел со сцены и ведет затворнический образ жизни.

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