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«У меня будет не один ребенок»: Даная Пригожина ответила на слухи о своей беременности

По словам дочери продюсера, она хочет и мальчика, и девочку.

«У меня будет не один ребенок»: Даная Пригожина ответила на слухи о своей беременности
Даная Пригожина. Фото: соцсети

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответила на слухи о своей беременности.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

«Как Бог даст, но у меня будет не один ребенок. Я хочу и мальчика, и девочку. Главное, чтобы он был здоровым».

Даная Пригожина

При этом Даная Пригожина заметила, что пока она все-таки не беременна. Впрочем, как она уверена, это всего лишь вопрос времени. Скоро все должно случиться.

Напомним, что Даная Пригожина не так давно вышла замуж. При этом ее звездный отец на торжестве не появился. Он, по слухам, не хочет общаться со своей первой женой, мамой Данаи. Причина в квартире, которую Елена Соколова откровенно профукала.

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Даная ПригожинаЕлена СоколоваИосиф ПригожинКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"