«Наплевательское отношение к бабушке»: принц Гарри отказался посетить могилу принца Филиппа

Принц Гарри отказался побывать на могиле деда, принца Филиппа в годовщину его смерти. Поминальная служба состоится в Лондоне 29 марта.

Свое решение Гарри связал с тем, что опасается за свою безопасность. Ведь теперь он не член британской королевской семьи, соответственно, охрана ему не положена.

Однако королевский эксперт Анджела Левин считает, что Гарри все не так понял.

«Он все неправильно понял. Если он придет на королевское мероприятие, он получит защиту полиции. Он все время твердит «я, я, я», вместо того, чтобы выказать заботу о своей бабушке. Он ведет себя как капризный ребенок, который топает и стучит своими ножками», — цитирует SkyNews Анджелу Левин.

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Кроме того, по словам эксперта, отказ Гарри посетить мероприятие можно расценивать как «наплевательское отношение к бабушке», королеве Елизавете II.

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