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«Наплевательское отношение к бабушке»: принц Гарри отказался посетить могилу принца Филиппа

Дед герцога Сассекского умер в прошлом году.

«Наплевательское отношение к бабушке»: принц Гарри отказался посетить могилу принца Филиппа
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри отказался побывать на могиле деда, принца Филиппа в годовщину его смерти. Поминальная служба состоится в Лондоне 29 марта.

Свое решение Гарри связал с тем, что опасается за свою безопасность. Ведь теперь он не член британской королевской семьи, соответственно, охрана ему не положена.

Принц Филипп
Принц Филипп. Фото: Global Look Press

Однако королевский эксперт Анджела Левин считает, что Гарри все не так понял.

«Он все неправильно понял. Если он придет на королевское мероприятие, он получит защиту полиции. Он все время твердит «я, я, я», вместо того, чтобы выказать заботу о своей бабушке. Он ведет себя как капризный ребенок, который топает и стучит своими ножками»— цитирует SkyNews Анджелу Левин.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Кроме того, по словам эксперта, отказ Гарри посетить мероприятие можно расценивать как «наплевательское отношение к бабушке», королеве Елизавете II.

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