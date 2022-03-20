«Давно его не видела, но надеюсь, что все исправится и успокоится»: Гвердцители потеряла Моисеева

В начале марта музыканту исполнилось 68 лет, но он давно пропал из вида знакомых и друзей.

Певица Тамара Гвердцители в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что давно не видела своего друга и соседа по дому певца Бориса Моисеева.

«Это один из лучших моих соседей. Я давно его не видела, но надеюсь, что все исправится и успокоится». Тамара Гвердцители

А вот помощник Бориса Моисеева Сергей Горох утверждает, что с музыкантом все хорошо. «Стабильно себя чувствует, нормально все. Он в прекрасном настроении. На день рождения получил множество подарков и поздравлений. Курьеры подарки только успевали доставлять. Борис доступен всегда. Телефон у него работает. А чью трубку снимать, а чью не снимать – это его личное дело», — заметил Сергей Горох.

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Напомним, что в начале марта Борису Моисееву исполнилось 68 лет. Он перенес несколько инсультов и на публике давно не появлялся.

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