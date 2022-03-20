Новости шоу-бизнеса: почему Пугачева выбрала Кесарию, Расторгуев рассказал об эмиграции, Овечкина освистали в США

Об этих и других новостях из мира звезд, которые были самыми читаемыми 19 марта, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Уехавшая в начале марта из России Алла Пугачева, по слухам, находится в израильской Кесарии. Накануне стало известно, почему именно этот город для Примадонны – особенный.

Тем времени лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев ответил на слухи о своей эмиграции, а Регина Тодоренко перестала скрывать беременность.

Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые были самыми читаемыми 19 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Почему Алла Пугачева выбрала Кесарию

В начале марта Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России. По слухам, семья находится в Израиле, а именно в Кесарии.

Этот город носит для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад в местном храме она венчалась со своим четвертым мужем поп-королем Филиппом Киркоровым.

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Николай Расторгуев ответил на слухи о своей эмиграции

Несколько лет назад пошли слухи о том, что лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев переехал в Германию. В свете последних событий, они усилились. На самом деле артист никуда не уезжал.

«Какой-то идиот сделал вброс несколько лет назад. Это вранье. Они головой не соображают», — отметил Расторгуев.

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Регина Тодоренко перестала скрывать беременность

То, что Регина Тодоренко беременна, ее поклонники догадывались давно. Но ведущая продолжала упорно скрывать животик под драпировками и свободными нарядами.

Однако на новом шоу «Маска» канала НТВ она появится в облегающем платье, которое только подчеркнет ее формы.

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Александра Овечкина освистали на трибунах в США

Российский нападающий Александр Овечкин был освистан в НХЛ болельщиками в Каролине, где его заокеанская команда «Вашингтон Кэпиталз» проводила очередной матч.

В одной из смен Александр Овечкин провел силовой прием против швейцарца Нино Нидерайтера. После этого фанаты освистывали россиянина каждый раз, когда он прикасался к шайбе.

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Сын Наташи Королевой сделал неоднозначное признание

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – 20-летний Архип и его возлюбленная Мелисса Валынкина недавно перебрались в Москву. Избранница звездного наследника сменила профессию и теперь постигает азы визажа.

Накануне она разрисовала тело Архипа, чем он удивился, глядя в зеркало.

«Вроде баба, а вроде и мужик, непонятно кто. Я краси-и-ивый», — сказал Архип.

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