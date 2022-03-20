«Подарков накупили»: Макеева показала довольного мужа, которому обновили гардероб

Анастасия Макеева и Роман Мальков в мае этого года отметят первую годовщину свадьбы. Актриса познакомилась с бизнесменом летом 2020-го. С тех пор пара ни на минуту не расставалась. Но в последнее время звезду театра буквально засыпали вопросами о том, где ее муж.

Анастасия дала ответ, записав видео в магазине, где Роман покупал новые вещи.

«У меня все спрашивают: «Где Ромка?». Мы ему тут немного подарков накупили. Трое джинсов, двое штанов. Ну что, ты доволен?» — спросила Макеева. «Счастлив», — ответил Мальков.

Добавим, что тем временем, бывшая жена Романа Малькова Светлана переехала из Словении в США. Художница с тремя детьми остановилась в Майами. Там она планирует открыть свою художественную школу.

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