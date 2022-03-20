«Больше, чем все мои деньги»: покойный муж Хакамады оставил ей огромные долги в зарубежных банках

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в сентябре 2021 года в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Бизнесмен оставил огромные долги, о которых политик узнала лишь после его смерти.

«Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — рассказала Ирина в YouTube-шоу «А поговорить?».

По словам Ирины Хакамады нынешняя геополитическая ситуация и наложенные на Россию западные санкции ей только на руку – кредиторы не могут добраться до нее.

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