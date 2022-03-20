«С днем рождения, Лисенок!»: Алена Шишкова показала редкий снимок дочери Тимати

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Алена Шишкова – разместила в личном микроблоге архивный снимок с дочерью Алисой Юнусовой.

На фото малышка Алиса с голодным видом поглощала багет. А в это время Алена целовала загорелую малышку.

Такое редкое фото Шишкова опубликовала в день рождения дочери. Знаменитость поздравила наследницу с восьмым днем рождения.

«А у меня девочка родилась! Восемь лет назад. Вот это да. С днем рождения, Лисенок!», – написала в личном микроблоге Шишкова.

К слову, за свои восемь лет Алиса Юнусова научилась самостоятельно кататься на доске для серфа в открытом океане. Также девочка поет на пяти языках, занимается акробатикой и балетом. А еще дочь Шишковой обожает играть со сводным братом Ратмиром.

Алиса чувствует себя юной няней, когда помогает младшему брату познавать мир.

Напомним, ранее Алена Шишкова воссоединилась с Тимати в день рождения их общей дочери.

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