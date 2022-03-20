«Теперь мы можем выпускать одежду»: Гном Гномыч получил сертификат на товарный знак

Среди последних публикаций личного микроблога старшего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской появилась запись, в которой Саша Плющенко, известный под именем Гном Гномыч, похвастался новым достижением. Теперь у мальчика есть свой собственный бренд.

Плющенко закончил тренировку на льду и обратился к родительнице с сертификатом в руках. Саша держал подтверждение того, что он официально зарегистрировал товарный знак «Гном Гномыч».

«Мам, я получил сертификат на товарный знак «Гном Гномыч». Теперь мы можем выпускать одежду, игрушки и много всего разного», – похвастался юный фигурист.

Яна Рудковская похвалила сына, который с малых лет готов развивать свои предпринимательские способности.

Напомним, ранее Гном Гномыч, он же Саша Плющенко, вместе со своим отцом вывел маму покататься на катке. Яна Рудковская поблагодарила своих любимых мужчин за возможность повеселиться на льду в новом платье.

Рудковская выбрала вязаное платье с геометрическими узорами для семейного досуга.

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