«Ну какие же сладкие»: Анастасия Костенко показала игры младших детей Дмитрия Тарасова

Старшие девочки модели уже заботятся о своем младшем брате.

Среди последних публикаций личного микроблога Анастасии Костенко появилась запись, в которой знаменитость похвасталась своими детьми.

Примечательно, что дочери Костенко вместе с мамой ухаживали за своим братиком. Несмотря на юный возраст, Ева и Милана водятся с малышом Лешей. А Анастасия Костенко хвалит помощниц, которые устраивают сыну Дмитрия Тарасова развлекательную программу.

«Леша, ты маленький!», – воскликнула двухлетняя Ева, надевая братику носки.

Анастасия Костенко не смогла сдержаться и умилилась своим деткам.

«Ну какие же сладкие», – отметила модель в своем «Телеграме».

Жена Дмитрия Тарасова попросила Еву рассказать забавный стих для братика. И это еще больше развеселило и без того улыбающегося малыша.

«Леша, ты в цветнике, да?», – посмеялась Костенко.

Младший Тарасов действительно много времени проводит в женском обществе среди сестер и мамы.

Напомним, ранее Анастасия Костенко поздравила мужа с днем рождения. Знаменитость назвала лучшие качества футболиста, за которые она его любит.

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