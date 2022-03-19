«Ну какие же сладкие»: Анастасия Костенко показала игры младших детей Дмитрия Тарасова

Среди последних публикаций личного микроблога Анастасии Костенко появилась запись, в которой знаменитость похвасталась своими детьми.
Примечательно, что дочери Костенко вместе с мамой ухаживали за своим братиком. Несмотря на юный возраст, Ева и Милана водятся с малышом Лешей. А Анастасия Костенко хвалит помощниц, которые устраивают сыну Дмитрия Тарасова развлекательную программу.
«Леша, ты маленький!», – воскликнула двухлетняя Ева, надевая братику носки.
Анастасия Костенко не смогла сдержаться и умилилась своим деткам.
«Ну какие же сладкие», – отметила модель в своем «Телеграме».
Жена Дмитрия Тарасова попросила Еву рассказать забавный стих для братика. И это еще больше развеселило и без того улыбающегося малыша.
«Леша, ты в цветнике, да?», – посмеялась Костенко.
Младший Тарасов действительно много времени проводит в женском обществе среди сестер и мамы.
Напомним, ранее Анастасия Костенко поздравила мужа с днем рождения. Знаменитость назвала лучшие качества футболиста, за которые она его любит.
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