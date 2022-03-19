«Верю в твой талант»: Симона Юнусова показала дочь Тимати, которая пела на французском языке

Родительница шоумена Тимати – Симона Юнусова – разместила в личном микроблоге ролик с исполнением ее внучки. Алиса Юнусова на уроке пения разучивала композицию на французском языке.

Эту запись отправила Юнусовой педагог по вокалу Алисы. Таким образом наставница поздравила малышку с днем рождения.

«Сегодня встречает свой восьмой день рождения моя обожаемая ученица Алисочка! Кажется, мы недавно начали заниматься, а она уже поет на пяти языках! И репертуара уже точно хватит на сольный концерт! От всей души поздравляю мою дорогую универсальную, всемогущую артистку и всю ее прекрасную семью!», – отметила учитель Юнусовой.

«Верю в твой талант, смелость, и невероятную работоспособность! Это просто удивительно, столько всего уметь в таком нежном возрасте! Желаю тебе успеха и удачи! Новых открытий! Побед!Не останавливайся и двигайся только вперед! Конечно же, здоровья! Радости!», – резюмировала педагог Алисы.

Напомним, ранее Симона Юнусова сама поздравила внучку с персональным праздником.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.