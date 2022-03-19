«Это только моя вина»: Шена Шульгина назвала причину ссоры с бывшей творческой командой

Дочь певицы Валерии недавно сменила команду, с которой пишет треки. Поклонники просили Шену Шульгину назвать причину ухода помощников. И знаменитость ответила на вопрос фанатов.

Шена не стала вдаваться в подробности называть имена прежних сотрудников.

«Много вопросов на эту тему. Я не хочу копаться регулярно в этом белье. Отвечу раз и больше не буду. Я в своей голове наградила людей теми качествами, которых у них не было, а реальность персонажей с моими представлениями о хорошем и честном человеке не совпали. (Да и у каждого хомо сапиенса свои определения прекрасного). Это только моя вина. Поэтому без имен и подробностей. Более того, я остаюсь им благодарной за тот путь, который мы успели пройти! Приняла. Сделала вывод. Отпустила. Все в этой жизни дается для чего-то», – призналась Шена в личном микроблоге.

Напомним, ранее Шена Шульгина объяснила, почему рассталась с прежними имиджем и именем. Когда-то дочь Валерии была Анной Шульгиной с длинными волосами и попсовыми песнями.

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