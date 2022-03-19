Копия отца: Шубская запечатлела подросшего сына Овечкина в пуховике-коконе на хоккейном матче

Жена знаменитого хоккеиста показала, как провела вечер с Сережей, который уже пошел по стопам знаменитого папы.

Анастасия Шубская является дочкой актрисы Веры Глаголевой. Она уже давно счастлива в отношениях с Александром Овечкиным. Влюбленные в свое время сыграли пышную свадьбу.

Они живут в США, но регулярно приезжают на родину. У супругов подрастают сыновья: трехлетний Сергей и годовалый Илья. Старший наследник уже стоит на коньках и учится играть в хоккей.

Еще зимой Шубская прилетела в Москву. Она регулярно видится с отцом, а также со своими сестрами. Жена Овечкина не раз приводила наследников на Красную площадь и в ГУМ. А на этот раз она показала, как Сережа тренируется.

Он умело управляется с клюшкой и делает забросы шайбы в ворота. Примечательно, что потом Анастасия сводила малыша на хоккейный матч. Малыш наблюдал за профессиональными игроками.

«Сынок, тебе нравится?» — спросила мама. «Да», — ответил малыш.

Сережа был в спортивном костюме и черном пуховике-коконе. Его образ дополнила шапка с фамилией. Мальчик остался в восторге от матча. А поклонники поразились тому, как он похож на своего папу. «Ну что за прелестный мальчик», «Он продолжит дело отца», «Еще один чемпион растет», «Какой крутой», «Он просто копия Александра», «У вас такие красивые детки», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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