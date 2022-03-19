Меган Маркл и принц Гарри могут объявить победителей на «Оскаре»

Герцог и герцогиня Сассекские хотели объявлять победителей в номинации «Лучший фильм» на церемонии награждения кинопремии «Оскар». Однако участие принца Гарри и Меган Маркл еще обсуждается.

Объявление победителей «Оскара» состоится 27 марта.

«В этом году с их стороны это был бы удачный ход. Они могли бы воспользоваться возможностью и произнести страстную речь, вероятнее всего, о событиях на Украине», – заявил источник изданию thesun.co.uk.

«Если он все же придет, это будет контрольным ударом, нанесенным королевской семье. Ведь в таком случае получается, что он слишком боится лететь в Лондон, где полиция не способна его защитить, однако в Голливуде с легкостью выступает перед огромной аудиторией театра «Долби»», – дополнил инсайдер.

Напомним, ранее принц Гарри заявил об отмене визита в Лондон в честь поминальной церемонии в годовщину принца Филиппа. Герцог Сассекский боится за свою жизнь, поскольку в Лондоне у него больше нет личной охраны.

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