Теперь официально: Регина Тодоренко перестала скрывать вторую беременность

Регина Тодоренко снова беременна. Об этом телеведущая сообщила в новом выпуске шоу «Маска». Подробности звезда «Орла и решки» не озвучила. По ее словам, счастье любит тишину.

Но срок у Тодоренко внушительный, судя по размеру живота. Журналисты предполагают, что телеведущая может родить уже в мае.

Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в 2018-м. В том же году у пары родился сын Михаил. Недавно супруги признались, что мечтают вновь стать родителями. И на двух детях они останавливаться не собираются.

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