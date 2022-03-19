«Будем зажигать»: Клава Кока в мерцающем корсете отметилась с Романом Каграмановым на съемках

Клава Кока является известной певицей. Она записала такие хиты, как «Хочешь», «Покинула чат», «Катастрофа». Артистка уже спела дуэтом с Александром Реввой и Нилетто. У нее появилась целая армия поклонников.

Певица старается всегда выглядеть броско. Она уже может похвастаться своим уникальным стилем. Звезда регулярно проводит время на фотосессиях и посещает красные дорожки.

Если на днях Клава развеялась и покаталась на коньках в бомбере, то 19 марта она провела весь день на съемках. Певица приготовила сюрприз поклонникам. Она стала ведущей шоу «ТикТок талант».

Артистка облачилась в джинсы и мерцающий корсет. Она позировала с известным блогером Романом Каграмановым. Недавно они записали видео, где звезда назвала его своим парнем. На этот раз они стали ведущими проекта.

«Снова ведущая. Давно ничего не вела, но скоро на „Пятнице“ в эфире стартанет шоу „ТикТок талант“, где мы вместе с Ромой Каграмановым будем зажигать со сцены! Чуть отвыкла, но быстро пришла в форму. По секрету: отсняли уже 4 выпуска! В общем, работаем в поте лица для наших любимых зрителей! Будете смотреть?» — написала певица.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что ей очень идет образ. «Какая вы яркая», «Классная парочка», «Вы бесподобные», «Ромка даст жару», «Огонь», «Какая красота», «Будет жаришка», «Я уже в восторге», «Вы крутые», «Затмите всех», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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