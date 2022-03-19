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«Будем зажигать»: Клава Кока в мерцающем корсете отметилась с Романом Каграмановым на съемках

Певица стала ведущей шоу «ТикТок талант». Она принарядилась для такого случая.

«Будем зажигать»: Клава Кока в мерцающем корсете отметилась с Романом Каграмановым на съемках
Клава Кока. Фото: личный архив певицы

Клава Кока является известной певицей. Она записала такие хиты, как «Хочешь», «Покинула чат», «Катастрофа». Артистка уже спела дуэтом с Александром Реввой и Нилетто. У нее появилась целая армия поклонников.

Певица старается всегда выглядеть броско. Она уже может похвастаться своим уникальным стилем. Звезда регулярно проводит время на фотосессиях и посещает красные дорожки.

Если на днях Клава развеялась и покаталась на коньках в бомбере, то 19 марта она провела весь день на съемках. Певица приготовила сюрприз поклонникам. Она стала ведущей шоу «ТикТок талант».

Артистка облачилась в джинсы и мерцающий корсет. Она позировала с известным блогером Романом Каграмановым. Недавно они записали видео, где звезда назвала его своим парнем. На этот раз они стали ведущими проекта.

Клава Кока и Роман Каграманов. Фото: соцсети певицы

«Снова ведущая. Давно ничего не вела, но скоро на „Пятнице“ в эфире стартанет шоу „ТикТок талант“, где мы вместе с Ромой Каграмановым будем зажигать со сцены! Чуть отвыкла, но быстро пришла в форму. По секрету: отсняли уже 4 выпуска! В общем, работаем в поте лица для наших любимых зрителей! Будете смотреть?» — написала певица.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что ей очень идет образ. «Какая вы яркая», «Классная парочка», «Вы бесподобные», «Ромка даст жару», «Огонь», «Какая красота», «Будет жаришка», «Я уже в восторге», «Вы крутые», «Затмите всех», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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