Как выглядит отец Натальи Водяновой

Отец Натальи Водяновой Михаил живет в спальном районе Нижнего Новгорода. Свое родство со знаменитой моделью он скрывает, боится толпы журналистов. И на любой вопрос о дочери заводится с полуоборота.

«Я люблю ее очень», — нервно ответил мужчина журналистам шоу «Секрет на миллион» и закрыл дверь.

Биографию знаменитости давно называют сказочной, ведь сложно найти вторую такую историю успеха: в 15 Наталья Водянова еще торговала на рынке, а в 16 уже работала моделью во Франции. Но и это не главное, ведь сейчас звезду уважают, прежде всего, как филантропа.

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